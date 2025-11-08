Rimini: promosso a pieni voti il Shuttlemare. Soddisfa l'87,6% degli Utenti

A dirlo è l’esito del questionario di gradimento che Start Romagna ha sottoposto ai clienti registrati sulla piattaforma di prenotazione

Si conferma positivo il giudizio degli utilizzatori del servizio di trasporto a chiamata Shuttlemare, promosso dal Comune di Rimini per agevolare gli spostamenti verso il mare con una modalità comoda, sicura ed ecologica.

A dirlo è l’esito del questionario di gradimento che Start Romagna, gestore del servizio, ha sottoposto ai clienti registrati sulla piattaforma di prenotazione. Il sondaggio, utile a Start Romagna e al Comune di Rimini per evidenziare i punti di forza e gli aspetti da migliorare, è stato completato da 306 utilizzatori.

La quinta stagione del servizio, attivo dal ponte del 25 Aprile fino a metà settembre, ha visto trasportare complessivamente 50.000 passeggeri, in linea con il 2024.

Molto positivo il giudizio di soddisfazione complessiva, pari a 8.19. In particolare, da 1 a 10, ha votato 8 il 22,2%, ha votato 9 il 25,8%, ha votato 10 il 26,8%. Hanno votato al di sotto del 6 il 12,4%.

In linea generale, considerando chi ha espresso un voto fra 6 e 10, il servizio ha soddisfatto l’87,6% degli intervistati, per la puntualità il 77,1%, per la comodità il 95%, mentre chi lo ha utilizzato più di 5 volte è il 72,5%, più di 10 volte il 36,9%, più di 20 volte il 18,3%.

I principali punti di forza evidenziati dagli utenti sono stati: gratuità 36,7%, comodità di poter usare qualsiasi fermata del TPL 25,3%, assenza di cambi di autobus 21,5%, possibilità di programmare il servizio per più giorni 14,7%.

Rispetto allo scorso anno, c’è stato un incremento nel gradimento della puntualità del servizio che testimonia l’attenzione ai feedback e l’impregno profuso per soddisfare le esigenze degli utenti. La maggior parte degli utenti, 3 su 4, proviene dal territorio riminese e dal sondaggio conferma che il servizio è una risorsa essenziale per i residenti locali. La porzione di visitatori provenienti da altre località afferma comunque il ruolo di Shuttlemare anche nell'attrarre e servire il pubblico turistico.