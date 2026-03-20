Rimini, pronta la Fogheraccia: cinque appuntamenti dopo il rinvio del 18 marzo

Da Marina Centro a San Giuliano, i cinque falò organizzati nel Comune di Rimini

Dopo il rinvio reso necessario dalle avverse condizioni meteorologiche dello scorso mercoledì 18 marzo, è ufficialmente confermato per domani sera - sabato 21 marzo - il tradizionale appuntamento con la "Fogheraccia" di San Giuseppe. Il rito dei grandi falò romagnoli, che celebrano l'equinozio di primavera, bruciano simbolicamente i residui dell'inverno e salutano la festa di tutti i papà, potrà così compiersi regolarmente, con le stesse modalità e negli stessi luoghi originariamente previsti.

Gli appuntamenti in programma

Marina Centro – Spiaggia libera di Piazzale Boscovich: dal tardo pomeriggio il lungomare si animerà con le bancarelle del mercatino; alle ore 21:00 Anthea accenderà il grande falò sull'arenile, a pochi passi dal porto canale.

Viserba – Piazza Pascoli, Bagno 33 – "Viserba s'incendia": dalle ore 17:30 dj set e stand gastronomici (dalle 19:00); accensione dei fuochi alle ore 20:00, seguita alle 21:00 dal concerto live della tribute band di Vasco Rossi "Liberi di Sognare".

Viserbella – Via Bruschi – "Fogheraccia alle Serre": dalle ore 20:00, cena in compagnia con animazione e musica per festeggiare i papà.

Torre Pedrera – Area del lavatoio, Via Apollonia – "Fugaraza": stand gastronomici dalle ore 19:00, fuochi alle ore 20:00 con il suggestivo rogo dell'Albero dei Desideri.

Lido San Giuliano – Libeccio: accensione anticipata alle ore 16:00 per consentire la partecipazione anche dei più piccoli.