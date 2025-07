Rimini, prosegue la lotta contro chi abbandona i rifiuti: 93 multe anche grazie ai video

Le fototrappole mobili hanno pemesso di elevare 27 verbali

Il sistema di controllo contro l'abbandono irregolare dei rifiuti nel territorio comunale di Rimini ha accertato, dall’inizio dell’anno, complessivamente, 93 violazioni. Per facilitare l'accesso ai servizi di raccolta, sono stati attivati tre nuovi punti di distribuzione della Carta Smeraldo.

L'attività di vigilanza ambientale prosegue attraverso il coordinamento tra Comune di Rimini, Hera e Guardie Ecologiche Volontarie. Il sistema di monitoraggio si basa sulla rotazione in diverse postazioni strategiche dove vengono installate fototrappole mobili, spostate periodicamente per garantire un controllo efficace delle aree più sensibili.

Dal 2021 il progetto di videosorveglianza ambientale, autorizzato dalla Prefettura, utilizza fotocamere che rimangono attive per circa una settimana per postazione, con tempi prolungati nelle zone più critiche. Tutti i siti monitorati sono adeguatamente segnalati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Con particolare attenzione a determinata zone del territorio, considerate sensibili, l’attività di controllo svolta nell’anno in corso ha portato a 27 verbali, prodotti dalle fototrappole, mentre gli agenti accertatori di Hera hanno elevato 66 sanzioni, attraverso 218 verifiche dirette sul territorio. Una squadra specializzata di operatori Hera monitora quotidianamente diverse aree urbane, svolgendo anche funzioni di tutoraggio per assistere i cittadini nelle corrette modalità di conferimento. Le principali infrazioni rilevate riguardano l'abbandono di materiali presso i cassonetti stradali e l'errato smaltimento nei contenitori dedicati.

Le sanzioni prevedono multe di 200 euro per le utenze domestiche e 400 euro per quelle non domestiche. Dai dati emersi, un terzo delle violazioni ha interessato attività commerciali, con alcuni esercizi che hanno ricevuto sanzioni multiple per comportamenti reiterati.

L'attività investigativa non si limita all'analisi delle immagini, ma include verifiche dirette sui rifiuti abbandonati, con apertura dei sacchetti per identificare i responsabili attraverso documenti e bollette. Vengono inoltre controllati i contenitori per verificare la corretta separazione dei materiali.

Nuovi punti di distribuzione della Carta Smeraldo

Per migliorare l'accesso ai servizi e prevenire conferimenti irregolari, sono stati attivati tre nuovi punti per la distribuzione gratuita della Carta Smeraldo, che consente l'apertura dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti. Il primo ha aperto martedì scorso, presso l’anagrafe di Viserba in via Mazzini 22, attivo ogni martedì dalle 14:00 alle 16:00. Il secondo è operativo da questo pomeriggio, presso l’anagrafe di Miramare in Piazza Decio Raggi 2, ogni giovedì dalle 14:00 alle 16:00. A partire dal 26 luglio sarà attivo anche il punto presso il Mercato Coperto in via Castelfidardo 15, ogni sabato dalle 9:00 alle 13:00. Il servizio è destinato agli utenti delle zone residenziali servite da contenitori stradali e può essere utilizzato dall'intestatario della TARI o da persona delegata.

Presso l'Isola Ecologica di via Oberdan è inoltre attivo un servizio di tutoraggio per fornire informazioni specifiche sul corretto conferimento dei rifiuti. L'obiettivo è rendere più accessibili i servizi di raccolta per tutti i cittadini, contribuendo a ridurre l'abbandono dei rifiuti e promuovere un ambiente più sano per la comunità.