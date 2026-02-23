Rimini protagonista al Tecnopolo: il Belluzzi-Da Vinci sfida il supercomputer Leonardo

Il Belluzzi-Da Vinci tra i top 10 istituti emiliani per il calcolo ad alte prestazioni

L’Its Belluzzi-Da Vinci di Rimini ha partecipato alla terza edizione del concorso di calcolo ad alte prestazioni “Usando Leonardo”, promosso dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Cineca.

La manifestazione si è svolta al Tecnopolo Dama di Bologna e ha permesso agli studenti di lavorare su Leonardo, uno dei supercomputer più potenti al mondo.

A rappresentare l’istituto riminese sono stati Maksym Rohozin, Eric Semprini e Giuseppe Onorato, guidati dal professor Thomas Casali.

Il concorso, rivolto agli studenti del triennio delle scuole superiori, punta a diffondere le competenze digitali e l’utilizzo delle tecnologie HPC (High Performance Computing). Le squadre, composte da due o tre studenti, si sono cimentate nella risoluzione di due problemi di programmazione parallela in C++ e ambiente Linux. Dopo una mattinata formativa con i docenti di Cineca, nel pomeriggio si è svolta la gara vera e propria, con valutazioni basate su qualità delle soluzioni e velocità di elaborazione.

Dieci gli istituti superiori dell’Emilia-Romagna ammessi all’edizione 2026, tra cui quello di Rimini.

L’iniziativa rientra nel protocollo d’intesa siglato nel 2023 tra Assemblea legislativa e Cineca per promuovere nelle scuole regionali la cultura del supercalcolo, dei big data e dell’intelligenza artificiale, strumenti chiave per l’innovazione nei prossimi anni.