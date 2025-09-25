La Riviera si fa fiction: due nuove serie tv raccontano Rimini come protagonista

Debutta su Rai1 "La ricetta della felicità". Tra mare, centro storico ed entroterra le riprese della miniserie per Rai2 “Cagnaz”

Il porto canale è tra i luoghi da sempre più cinematografici di Rimini. Una vocazione lontana, iniziata col cinema in bianco e nero e che prosegue oggi nel mondo della serialità televisiva: la ‘palata’ è tra le location immortalate in “La ricetta della felicità”, la nuova serie tv che debutta questa sera su Rai 1 per la regia di Giacomo Campiotti e con protagonista Cristiana Capotondi. La serie è ambientata in una immaginaria ‘Marina di Romagna’, un luogo di fantasia che raccoglie gli elementi più simbolici della riviera romagnola, ed è stata girata tra Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico e Ravenna. A Rimini in particolare le riprese hanno interessato largo Boscovich.

“La ricetta della felicità” - coproduzione Rai Fiction - Stand by me, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission - racconta la storia della milanese Marta, che in un momento difficile della sua vita trova rifugio in una piccola località di villeggiatura, tra mare, spiagge, borghi, discoteche e balere e una particolare stazione di servizio con bar e piadineria, dove incontra Susanna (Lucia Mascino) con cui nascerà un’amicizia intensa e inaspettata.

L’area del porto, insieme alla zona della darsena, le colonie, il centro storico e l’ala moderna del Museo della Città, la spiaggia, l’entroterra sono stati e sono tutt’ora set per un’altra serie tv in corso di realizzazione, Cagnaz. La miniserie, interamente ambientata a Rimini e nella Riviera romagnola, è diretta da Alessandro Roja e andrà in onda dall’autunno in prima serata su RAI2 e racconta le vicende di poliziotto scanzonato ma geniale, che dalla barca in cui vive scopre ogni segreto della Riviera. Rimini non sarà solo lo sfondo, ma un vero e proprio personaggio della narrazione, attraverso il suo patrimonio architettonico, paesaggistico e culturale. Prodotta da Garbo Produzioni, la serie ha ottenuto il sostegno della Emilia-Romagna Film Commission.