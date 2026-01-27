Rimini punta sui giovani talenti: arrivano i progetti regionali da 1,3 milioni

Investire sul capitale umano: la Regione finanzia i servizi di accoglienza per giovani professionisti

Rimini è tra le città protagoniste dei nuovi progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per attrarre e trattenere giovani talenti ad alta specializzazione. Il bando regionale, appena approvato, mette in campo 1,3 milioni di euro per il biennio 2026-2027 e coinvolge tutti i Comuni capoluogo e la Città metropolitana di Bologna.

Sul territorio riminese l’obiettivo è chiaro: rendere la città sempre più attrattiva per professionisti italiani e internazionali, facilitandone l’arrivo e soprattutto la permanenza. Tra le azioni previste figurano sportelli dedicati con informazioni multilingue, supporto personalizzato per l’accesso ai servizi, orientamento al lavoro, formazione professionale e iniziative di accoglienza anche per le famiglie.

“Interventi che rafforzano la competitività economica e l’inclusione sociale”, ha sottolineato il vicepresidente regionale Vincenzo Colla, evidenziando il ruolo strategico di queste politiche per l’innovazione e l’internazionalizzazione del territorio.

I progetti, realizzati in collaborazione con imprese, università, istituti di alta formazione e associazioni di categoria, puntano anche sulla qualità della vita: integrazione sociale e culturale, eventi di benvenuto, accompagnamento abitativo e costruzione di comunità. Un investimento che per Rimini rappresenta una leva concreta per trattenere competenze, energie e futuro.