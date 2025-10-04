Rimini punta sull’innovazione turistica: al via la 14esima edizione del corso IFTS

Il percorso formativo è gratuito e avrà una durata di 800 ore

Rimini si conferma laboratorio di innovazione turistica con l’avvio della 14ª edizione del corso gratuito IFTS “Tecnico per l’Innovazione Digitale della Promozione Turistica”, organizzato da Cescot Rimini e finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

Il percorso formativo, e della durata di 800 ore, di cui 360 dedicate allo stage in azienda, partirà a novembre 2025 e terminerà a luglio 2026. L’obiettivo è formare professionisti in grado di progettare e gestire strategie di marketing digitale per il turismo, con attenzione a temi cruciali come la comunicazione, il turismo sostenibile, l'event & experiences management.

Gli studenti acquisiranno strumenti pratici per operare su più fronti: web marketing, social media strategy, data analysis, intelligenza artificiale generativa, storytelling digitale, revenue management e promozione territoriale sostenibile. Il corso prevede anche esperienze laboratoriali, visite studio e la realizzazione di progetti concreti insieme alle imprese.

Al termine, superato l’esame finale, verrà rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore in “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”.

Il corso di Cescot forma ogni anno circa 20 nuovi professionisti, con alti tassi di inserimento lavorativo: una risposta concreta alla domanda di figure specializzate in digital tourism marketing, oggi tra le più richieste dal mercato.

Scadenza iscrizioni 20 ottobre 2025. I partecipanti verranno selezionati attraverso test scritti (attitudinali e di cultura generale) e un colloquio individuale motivazionale. Per partecipare alla selezione è necessario compilare la scheda di adesione disponibile sul sito www.cescot-rimini.com e inviarla a [email protected], o consegnarla presso la sede di Cescot in via Clementini 31, Rimini.