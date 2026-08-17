Rimini quarta tra le spiagge d’Europa per qualità prezzo. Ma quanto si spende per una giornata al mare?

La spiaggia riminese conquista il quarto posto nella classifica 2026 di Omio. Il punteggio è di 91,9 e una giornata tipo costa poco più di 20 euro

Un lettino sotto l'ombrellone, un gelato per rinfrescarsi, uno Spritz nel pomeriggio e un caffè freddo. È questo il "Beach Day Basket" utilizzato da Omio, piattaforma di prenotazione e confronto di viaggi, per misurare il costo di una giornata al mare nelle principali destinazioni europee. E Rimini, nella classifica 2026, si piazza ai piani alti: la spiaggia della città è infatti al quarto posto tra le 75 destinazioni analizzate, con un punteggio di 91,9.

Lo studio mette a confronto le spiagge sulla base dei costi di alcuni servizi e consumi tipici della giornata al mare, ma anche di altri indicatori legati alla qualità e all'attrattività delle località. Nel calcolo entrano il prezzo di lettino e ombrellone, quello di un gelato, di un Aperol Spritz e di un caffè freddo. A questi elementi si aggiungono la presenza della Bandiera Blu, le temperature medie e la popolarità della destinazione.

Per Rimini il risultato è una spesa complessiva di 23,30 euro per il Beach Day Basket, escludendo il costo dell'alloggio. Nel dettaglio, secondo i prezzi raccolti da Omio, lettino e ombrellone costano in media 12 euro. Per un gelato servono 1,90 euro, mentre un Aperol Spritz viene indicato a 7,10 euro. Chiude il conto il caffè freddo, con un prezzo medio di 2,30 euro. Sommando le quattro voci si arriva appunto ai 23,30 euro della giornata tipo. Il pernottamento viene invece calcolato separatamente. Per Rimini, Omio indica un prezzo medio di 113 euro per l'hotel nel periodo preso in considerazione dall'analisi. Il dato non entra quindi nel Beach Day Basket e serve a fornire un'ulteriore indicazione sul costo di una vacanza nella destinazione.

Nel ranking europeo Rimini è la prima delle spiagge italiane. Nella Top 10 entrano anche Porto Selvaggio, al sesto posto con un punteggio di 85,9, e Caminia, decima con 84,5. In totale sono 11 le spiagge italiane prese in esame da Omio per l'edizione 2026 della classifica. Il quarto posto di Rimini non dipende però soltanto dal prezzo delle consumazioni o dei servizi balneari. La metodologia considera infatti anche elementi come le temperature medie, la Bandiera Blu e la popolarità delle destinazioni, con l'obiettivo di mettere insieme il costo di una giornata e la qualità dell'esperienza offerta.

La classifica arriva nel pieno della stagione estiva, quando il prezzo di una giornata in spiaggia è uno dei dati che più facilmente permette di confrontare le diverse località. Nel caso di Rimini, il quadro tracciato da Omio parla di 23,30 euro per quattro consumazioni e servizi considerati, con la spiaggia riminese che si guadagna così il quarto posto nel ranking europeo 2026. La classifica completa, insieme alla metodologia utilizzata per l'analisi, è disponibile sul sito di Omio