Rimini, Quartiere 11 promuove incontro informativo sul tema zanzare e prevenzione

Appuntamento martedì 30 giugno alle 20.30

Martedì 30 giugno alle ore 20.30, presso la Sala del Tituccio di Corpolò, il Quartiere 11 di Rimini promuove un incontro informativo dedicato alla prevenzione e al contenimento del fenomeno delle zanzare. Organizzato in prima persona dal presidente Marco Succi, l'incontro fornirà ai cittadini informazioni pratiche sugli accorgimenti da adottare per limitare la proliferazione delle zanzare, prevenire i disagi e contribuire, attraverso piccoli gesti quotidiani, alla tutela della salute pubblica. Nel corso della serata saranno illustrati i principali comportamenti di prevenzione e, grazie alla collaborazione con Anthea, Ausl Romagna e l’amministrazione comunale di Rimini, verranno distribuite gratuitamente delle fiale larvicide ai cittadini presenti, da utilizzare nelle proprietà private per contrastare efficacemente la proliferazione delle zanzare.



“Ringrazio ancora una volta tutta l’amministrazione comunale per la vicinanza che dimostra verso ogni tematica che riguarda il nostro quartiere, così come Anthea e Ausl Romagna per la collaborazione e la disponibilità dimostrate su un tema di grande attualità. Con temperature sempre più elevate è fondamentale fare prevenzione e informare correttamente i cittadini, affinché ciascuno possa contribuire a limitare un fenomeno sempre più diffuso. Continueremo a organizzare incontri e iniziative che possano portare benefici concreti alla nostra comunità. Un ringraziamento particolare va anche al mio Vice Presidente, Giorgio Urbinati, che mi supporta costantemente nell’organizzazione di ogni attività dedicata al Quartiere 11. Rivolgo infine un invito a tutta la popolazione a partecipare numerosa a questo incontro: sarà un’occasione utile per ricevere informazioni importanti e strumenti concreti per affrontare al meglio questa problematica", commenta il presidente Succi.



L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e la partecipazione è libera.