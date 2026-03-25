Rimini, quasi 4 milioni per il restyling del Mercato Coperto

Approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione dell’area della pescheria

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione dell’area dedicata alla pescheria del Mercato Coperto di via Castelfidardo, struttura che da oltre un anno è sotto la gestione diretta dell’amministrazione comunale.

"L’intervento - spiega l'amministrazione comunale - sarà progettato per migliorare la fruibilità e l’efficienza di un’area vitale e frequentatissima del mercato coperto, intervenendo sia sulle strutture sia sulla dotazione impiantistica. Un’opera studiata allo stesso tempo per conservare le peculiari caratteristiche architettoniche dell’edificio, che fanno della pescheria del mercato coperto uno dei luoghi dell’identità e della storia della città, cuore pulsante della vita commerciale del centro storico".

Il progetto prevedrà interventi di manutenzione su alcune parti strutturali, in particolare sul solaio del piano terra, e la riqualificazione degli spazi di vendita del piano terra e degli spazi di servizio al piano interrato, nel rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. È inoltre previsto il rifacimento degli impianti meccanici ed elettrici presenti e dell'impianto antincendio.

Con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione si avvia quindi l’iter che prevede la definizione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e l’avvio della Conferenza dei Servizi, per l’acquisizione di tutti i pareri necessari da parte degli enti coinvolti. Per l’amministrazione, si tratta di un investimento complessivo di 3,7 milioni di euro, con l’obiettivo di avviare gli interventi nella seconda metà del 2027.

“Da quando, il 1° gennaio dello scorso anno, l’Amministrazione comunale è subentrata alla gestione del mercato coperto ci siamo adoperati per intervenire sulla struttura, con l’obiettivo di procedere per step alla riqualificazione di un luogo centrale del commercio della nostra città – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – Dopo una prima serie di interventi che hanno interessato la copertura e il miglioramento dell’area dedicata all’ortofrutta, oggi avviamo il percorso per riqualificare l’area più carica di storia del mercato, quella della pescheria, agendo sia sul piano strutturale e funzionale, sia con l’obiettivo di renderla più accessibile e fruibile”.