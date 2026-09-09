Rimini, quattro giorni nel segno di San Francesco e dell’arte

Dal 24 al 27 settembre seminari e visite guidate per scoprire il patrimonio religioso riminese nel segno dell'ottavo centenario

Il patrimonio artistico di Rimini si può guardare anche partendo da San Francesco. È questo il percorso scelto dalla Summer School 2026 della Scuola di Alta Formazione in Arte Sacra e Turismo Culturale Religioso dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose "Alberto Marvelli", che dal 24 al 27 settembre propone quattro giorni di incontri, seminari e visite guidate.

Il tema di quest’anno è "San Francesco, arte sacra e patrimonio di Comunità" e si lega alle celebrazioni per l'ottavo Centenario del Transito di San Francesco d’Assisi. Le date dell’iniziativa coincidono inoltre con le Giornate Europee del Patrimonio del 26 e 27 settembre, dedicate quest’anno al tema "Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare".

La proposta dell’ISSR Marvelli parte da una domanda concreta: come prendersi cura di un patrimonio senza ridurlo a qualcosa da conservare e basta? La Summer School mette insieme studiosi, operatori del settore e pubblico, alternando momenti di approfondimento ad appuntamenti aperti a chi vuole conoscere più da vicino i luoghi e le opere del territorio.

Il primo seminario è in programma venerdì 25 settembre, dalle 15.30 alle 18.30, nell’Aula Magna dell’ISSR "A. Marvelli", in via Covignano 265. "Orizzonti culturali" sarà dedicato al rapporto tra San Francesco e la rappresentazione artistica. Dopo il saluto di Suor Nella Letizia interverranno Auro Panzetta, con un approfondimento su Giotto e l’iconografia francescana, Rita Capurro, museologa e presidente dell’AMEI, sulla presenza di San Francesco nei musei ecclesiastici italiani, e Raffaella Rossi, direttrice di Saint Francis’ Ways, sugli itinerari culturali europei legati alla figura del santo.

Sabato 26 settembre, sempre dalle 15.30 alle 18.30, l’appuntamento sarà invece nella chiesa di Santa Maria ad Nives, in corso d’Augusto 235. Il seminario "Esperienze e strategie a confronto" affronterà il tema della tutela e della conservazione del patrimonio culturale e naturale, con Valeria Villa e Francesco Angelini. La Biblioteca Diocesana "Mons. Emilio Biancheri" presenterà inoltre un intervento dedicato alla presenza di San Francesco nelle proprie collezioni. Nella stessa occasione sarà presentato anche il volume "Trasfigurazione. Lettura evangelica dell’ultima opera di Raffaello". A parlarne sarà Pietro Stefani, biblista, filosofo e teologo, introdotto da Natalino Valentini.

Accanto agli incontri ci saranno le visite guidate, gratuite, in programma dal 24 al 27 settembre. Auro Panzetta, Alessandro Giovanardi e Johnny Farabegoli accompagneranno i partecipanti tra alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio storico e artistico riminese e del territorio. Il percorso toccherà il Tempio Malatestiano, il Tesoro della Cattedrale, la chiesa di San Giovanni Battista, San Croce, il Museo della Città, il Museo Renzi, fino alla Pieve e alla Cattedrale di San Leo.

Il percorso proseguirà poi il 23 ottobre, alle 20.45, nella chiesa di Sant’Agostino, con Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII Centenario della morte di San Francesco. Il titolo dell’incontro sarà "Poesia, natura e spiritualità in San Francesco d’Assisi".