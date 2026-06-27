Rimini, raccolta di farmaci per Cuba: l’iniziativa alla Casa del Popolo Macondo

A organizzare è Rimini EcoSocialista

Rimini Ecosocialista promuove una raccolta di farmaci e materiale sanitario destinata al popolo cubano. L'iniziativa nasce come "gesto concreto di solidarietà internazionalista verso un Paese che da oltre sessant'anni resiste all'aggressione economica, politica e diplomatica dell'imperialismo", spiega in una nota l'associazione.

L'iniziativa si svolgerà ogni mercoledì dei mesi di giugno e luglio, dalle 16 alle 19, presso la Casa del Popolo Macondo, in via Pascoli 65 a Rimini, oltre che durante tutti gli eventi ospitati dalla struttura.

"In un mondo attraversato da guerre, sfruttamento e crescente disuguaglianza, Cuba continua a rappresentare un'esperienza politica di straordinario valore storico. Nonostante un blocco economico che dura da decenni e limita l'accesso a medicinali, tecnologie e beni essenziali, l'isola ha costruito un sistema sanitario pubblico e universale, ha investito nella ricerca scientifica e ha fatto della cooperazione internazionale uno dei pilastri della propria politica, inviando migliaia di medici nei Paesi più poveri e nelle aree colpite da emergenze umanitarie. Per Rimini Ecosocialista, sostenere Cuba significa difendere il diritto dei popoli all'autodeterminazione e schierarsi contro ogni forma di dominio imperialista. Significa riconoscere che l'esperienza della Rivoluzione cubana continua a rappresentare, pur con i suoi limiti e le sue contraddizioni, uno dei più importanti tentativi storici di costruzione di una società fondata sulla proprietà sociale, sulla pianificazione economica e sulla centralità dei bisogni collettivi anziché del profitto. In un panorama internazionale dominato dall'egemonia del capitalismo, Cuba rappresenta una delle poche esperienze statali che si definiscono socialiste ancora esistenti. Per questo la sua sopravvivenza assume un significato che va oltre i confini dell'isola: difendere Cuba significa difendere la possibilità stessa di immaginare un'alternativa al sistema fondato sullo sfruttamento del lavoro e sulla mercificazione della vita", scrive Rimini EcoSocialista.

La raccolta è aperta a tutta la cittadinanza. Saranno raccolti farmaci da banco senza obbligo di prescrizione, antinfiammatori e antidolorifici, sciroppi per la tosse, integratori, garze, cerotti e disinfettanti. I medicinali dovranno avere una validità residua di almeno sei mesi e confezioni integre.