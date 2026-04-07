Rimini rafforza i servizi 0-3 anni: nuova Commissione tecnica nel distretto

A Rimini sono oltre 30 le strutture tra nidi comunali, pubblici e privati autorizzat

Nel sistema dei servizi educativi 0–3 anni, che a Rimini conta oltre trenta strutture tra nidi comunali, pubblici e privati autorizzati, la macchina amministrativa si aggiorna per garantire continuità e qualità. La Giunta comunale ha infatti approvato la nuova composizione della Commissione Tecnica Distrettuale prevista dalla Legge Regionale, l’organo che supporta i Comuni nelle procedure di autorizzazione e accreditamento dei servizi per la prima infanzia.

L’aggiornamento recepisce le designazioni espresse dal Comitato di Distretto e riguarda la componente pedagogica del settore privato, necessaria a mantenere pienamente operativo il gruppo di lavoro che esprime i pareri obbligatori sulle richieste presentate dai gestori pubblici e privati.

La Commissione, che opera senza compensi e senza oneri per l’amministrazione, rappresenta un presidio tecnico fondamentale per un sistema educativo che nel territorio riminese comprende 13 nidi comunali, 1 nido pubblico gestito tramite ASP e circa 20 servizi privati autorizzati , che per legge sono tenuti a rispettare gli stessi standard pedagogici, organizzativi e strutturali previsti per i servizi comunali . La commissione opera anche per altri 9 nidi privati e 4 pubblici presenti negli altri comuni del distretto di rimini nord(i comuni di Santarcangelo di Romagna, Bellaria- Igea Marina, e quelli della Valmarecchia).