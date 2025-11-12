Rimini, ragazza minaccia di gettarsi dal quarto piano: salvata dagli agenti di Polizia

Tempestivo intervento della Polizia, che prima ha forzato la porta e poi ha soccorso la giovane

Una ragazza ha minacciato il suicidio a Rimini, nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 11 novembre): il tempestivo intervento della Polizia ha evitato l'insano gesto della giovane, che si era seduta sul davanzale della camera da letto, pronta a farsi cadere nel vuoto, dal quarto piano. La ragazza ha chiamato lei stessa in Questura, esplicitando la propria volontà di farla finita. La squadra volante è intervenuta prontamente, mantenendo il contatto telefonico, e dopo aver forzato la porta di ingresso, gli agenti sono arrivati sul davanzale, convincendola a desistere dal proposito suicida. La giovane è stata messa in sicurezza e rassicurata.