Rimini, ragazza tenta il suicidio: salvata da Polizia e personale del 118

Il padre della giovane, ricevuto un messaggio dalla figlia, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine

Una ragazza di circa 20 anni ha tentato il suicidio ieri (lunedì 8 dicembre) a Rimini: a salvarle la vita il pronto intervento della Polizia e del personale medico. I fatti sono avvenuti intorno alle 21. A chiamare la Questura è stato il padre della giovane, residente in un’altra regione, allarmatosi per un messaggio ricevuto sullo smartphone e preoccupato che la figlia potesse avere intenzione di togliersi la vita. È scattata così la macchina dei soccorsi, con la Polizia che ha preallertato i Vigili del Fuoco e il personale del 118, per poi inviare nel luogo in cui vive la 20enne, un residence: gli uomini della Volante hanno trovato la giovane in stato di incoscienza ed è stato determinante, oltre alla tempestività dei soccorsi, l'intervento dei medici, che l'hanno riportata in una situazione di semi-coscienza, prima del ricovero in ospedale. Nel frattempo è sopraggiunta al residence anche la coinquilina, che si trovava fuori casa, ma che si è allarmata dopo aver ricevuto un messaggio inviato dalla 20enne, poco prima del tentativo di togliersi la vita.