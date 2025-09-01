Rimini Rainbow Cup 2025: 43 squadre di beach volley in spiaggia per lo sport inclusivo

Torneo LGBTQIA+ friendly promosso da Arcigay e AICS, tra agonismo, festa e diritti

Dopo il successo della scorsa edizione, dal 29 al 31 agosto 2025 le spiagge di Rimini hanno ospitato il Rimini Rainbow Cup, torneo di beach volley LGBTQIA+ friendly: quest'anno hanno partecipato 43 squadre.



Promosso da Arcigay Rimini "Alan Turing" e AICS Rimini e col patrocinio del Comune di Rimini, ha visto l'intervento di Gabriel Corbelli (Presidente AICS Comitato Provinciale Rimini), Marco Tonti (Presidente Arcigay Rimini), Mattia Morolli (Assessore del Comune di Rimini) e Marco Arlati (Delegato allo sport della segreteria nazionale di Arcigay).



“Si tratta di un passaggio rilevante per la città e per lo sport riminese, che si conferma non solo ambito di eccellenza e partecipazione, ma anche veicolo di affermazione dei diritti e della parità. Un risultato reso possibile grazie al contributo qualificato e appassionato di tante persone volontarie.” Ha dichiarato nel suo intervento Gabriel Corbelli, Presidente AICS Comitato Provinciale Rimini.



"Un evento importante per la nostra città, sempre più forte dal punto di vista sportivo e anche dell'accoglienza. Rimini è una città libera, e questo torneo vissuto all'insegna del benessere e del sorriso è un esempio ottimo di quello che la nostra città può dare" Ha dichiarato l'assessore Morolli nel suo intervento.



"I valori dello sport, parità, fair play, correttezza, rispetto, sono un esempio di quanto sta alla base delle lotte che come Arcigay Rimini portiamo avanti da sempre. Questo torneo incarna il senso profondo delle nostre lotte quotidiane per il contrasto all'omofobia e alla transfobia" Ha dichiarato Marco Tonti presidente di Arcigay Rimini "Alan Turing" durante la premiazione.



"In questi tempi in cui la politica fa pressioni sulle organizzazioni sportive per escludere le persone trans come sta succedendo alle Olimpiadi di Los Angeles, è fondamentale che ci siano occasioni come questa per attivare la visibilità e dire con forza che queste discriminazioni non sono accettabili" Ha dichiarato Marco Arlati della segreteria nazionale di Arcigay con la delega allo sport.



All’edizione 2025 hanno partecipato 43 squadre per un totale di 150 atlete e atleti, supportati da 20 volontari. Le partite si sono disputate su otto campi da beach volley (quelli delle spiagge dalla 26 alla 28, con campo base alla Community 27), con formula 3x3: gironi all’italiana nella prima fase e successivo accesso ai tabelloni Gold, Silver e Bronze a eliminazione diretta.



Il torneo è stato ed è sempre aperto a tutte e tutti, indipendentemente dal livello di gioco e da ogni altra caratteristica personale, ogni persona è benvenuta se si riconosce nei valori e nel senso dell'iniziativa.



Dato che il torneo permetteva anche alle singole persone di iscriversi per formare delle squadre sul momento, molti dei nomi delle squadre sono stati scelti sul momento e con uno spirito scherzoso.





Sono state premiate le seguenti squadre prime classificate nei rispettivi gironi:

Girone GOLD: The Bikini Killerz Society (da Bologna)

Girone SILVER: ⁠Più umidi che umili al mare (da Venezia)

Girone BRONZE: ⁠L'Isola delle Rose (da Bologna)



Il programma si è articolato su tre giorni.

• Venerdì 29 agosto: Welcome Party e Chiringay

• Sabato 30 agosto: Torneo, cena e serata con musica, spettacoli e dj set

• Domenica 31 agosto: Relax in spiaggia e partite amichevoli



La manifestazione rientra tra le attività del Progetto A.L.I.A.S., cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna (DGR 1143/24), con il patrocinio del Comune di Rimini.