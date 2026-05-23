Rimini, riapre il Laboratorio Aperto al Museo della Città: spazi per studio e co-working

Il nuovo spazio offre circa 50 postazioni per studio e lavoro da remoto, oltre a una sala conferenze prenotabile

Un ritrovato e rinnovato spazio per il co-working, per lo studio e per l’incontro. Riaprono lunedì 25 maggio le stanze del Laboratorio Aperto al terzo e quarto piano dell’ala moderna del Museo della Città: un luogo rivolto a chi cerca un ambiente per lavorare da remoto e per studiare, all’interno di un contesto tranquillo e allo stesso tempo stimolante, in pieno centro storico e circondato dalla storia e dall’arte. Una cinquantina al momento le postazioni dedicate allo studio e al co-working, a cui si aggiunge la sala conferenze, anch’essa per una capienza di circa cinquanta posti, disponibile su prenotazione per ospitare meeting e incontri.

Per questa fase di avvio sperimentale lo spazio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, con ingresso da via dei Cavalieri. Dopo questo primo periodo, che accompagnerà la stagione estiva, si valuterà un eventuale aggiornamento degli orari e delle giornate di apertura, anche sulla base dei feedback che saranno raccolti nel corso di questi mesi.

La riapertura del Laboratorio Aperto rappresenta il primo step del percorso di riutilizzo e rifunzionalizzazione degli spazi culturali della città, tra gli aspetti centrali del lavoro che Rimini sta portando avanti attraverso la definizione del Piano strategico della cultura. Così come per l’ex chiesa di Santa Maria ad Nives, che da metà giugno tornerà a disposizione della città come nuovo spazio culturale e polifunzionale, anche gli spazi dell’Ala moderna del Museo - compreso il terrazzo panoramico - saranno co-progettati insieme alla città e in particolare ai più giovani, con l’obiettivo di rispondere alle loro necessità e ai loro progetti.

“In questo primo anno di ascolto che ha accompagnato l’avvio del Piano strategico della cultura abbiamo raccolto soprattutto da parte dei ragazzi la richiesta di spazi accessibili e fruibili dove potersi incontrare e da poter utilizzare per studiare e lavorare – sottolinea l’assessore alla Cultura Michele Lari - L’apertura delle sale dell’ala moderna rappresenta una prima immediata risposta; in un secondo momento avvieremo la co-progettazione sulle funzioni e l’organizzazione di questo spazio con i giovani e le realtà e associazioni culturali del territorio”.