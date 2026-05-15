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Rimini, riapre il lungomare Di Vittorio. Terminati i lavori

Viabilità pienamente ripristinata in vista della stagione estiva

A cura di Redazione Redazione
15 maggio 2026 15:07
Rimini, riapre il lungomare Di Vittorio. Terminati i lavori -
Rimini
Attualità
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Da questa mattina, venerdì 15 maggio, il lungomare Di Vittorio ha riaperto ufficialmente l’intera sede stradale, restituendo piena fluidità alla circolazione proprio in concomitanza con i primi arrivi della stagione turistica.

Come previsto dal Piano di Salvaguardia della Balneazione (Psbo), la viabilità carrabile e ciclopedonale è stata ripristinata lungo tutto il tratto, garantendo il passaggio in sicurezza di veicoli e pedoni.

Sul lungomare i lavori di HERAtech (società d’ingegneria del Gruppo Hera) proseguono per il completamento della condotta "Colonnella 1", un intervento chiave per l'assetto idraulico della zona sud: per consentire la chiusura del cantiere entro giugno, una minima porzione del marciapiede lato monte e il tratto terminale di via Amarcord resteranno temporaneamente interdetti, senza però ostacolare il transito.

Anche questo cantiere fa parte del Psbo, l'opera di risanamento idraulico che ieri ha contribuito a far ottenere alla città di Rimini la Bandiera Blu. Segnalato dall'Onu il Psbo è tra i progetti più rilevanti a livello internazionale per la tutela dei mari, il Piano unisce l'ingegneria ambientale all'eccellenza architettonica. Il piano prosegue con la realizzazione dei due nuovi presidi idraulici — in fondo a viale Firenze a Bellariva e ai Giardini Artemisia Gentileschi (viale Regina Margherita) a Rivazzurra, al confine con Miramare — destinati a essere inglobati nel tessuto urbano e nel progetto del Parco del Mare. Come già avvenuto per Piazzale Kennedy, anche qui l'opera idraulica si trasformerà in occasione di rigenerazione urbana: sopra i nuovi impianti sorgeranno due nuovi belvedere.

Grazie alla sinergia tra Comune di Rimini e Gruppo Hera, la città si conferma all'avanguardia nella resilienza climatica, trasformando infrastrutture invisibili in nuovi luoghi di bellezza e socialità per cittadini e turisti.

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