Rimini, riapre il lungomare Di Vittorio. Terminati i lavori

Viabilità pienamente ripristinata in vista della stagione estiva

Da questa mattina, venerdì 15 maggio, il lungomare Di Vittorio ha riaperto ufficialmente l’intera sede stradale, restituendo piena fluidità alla circolazione proprio in concomitanza con i primi arrivi della stagione turistica.

Come previsto dal Piano di Salvaguardia della Balneazione (Psbo), la viabilità carrabile e ciclopedonale è stata ripristinata lungo tutto il tratto, garantendo il passaggio in sicurezza di veicoli e pedoni.

Sul lungomare i lavori di HERAtech (società d’ingegneria del Gruppo Hera) proseguono per il completamento della condotta "Colonnella 1", un intervento chiave per l'assetto idraulico della zona sud: per consentire la chiusura del cantiere entro giugno, una minima porzione del marciapiede lato monte e il tratto terminale di via Amarcord resteranno temporaneamente interdetti, senza però ostacolare il transito.

Anche questo cantiere fa parte del Psbo, l'opera di risanamento idraulico che ieri ha contribuito a far ottenere alla città di Rimini la Bandiera Blu. Segnalato dall'Onu il Psbo è tra i progetti più rilevanti a livello internazionale per la tutela dei mari, il Piano unisce l'ingegneria ambientale all'eccellenza architettonica. Il piano prosegue con la realizzazione dei due nuovi presidi idraulici — in fondo a viale Firenze a Bellariva e ai Giardini Artemisia Gentileschi (viale Regina Margherita) a Rivazzurra, al confine con Miramare — destinati a essere inglobati nel tessuto urbano e nel progetto del Parco del Mare. Come già avvenuto per Piazzale Kennedy, anche qui l'opera idraulica si trasformerà in occasione di rigenerazione urbana: sopra i nuovi impianti sorgeranno due nuovi belvedere.

Grazie alla sinergia tra Comune di Rimini e Gruppo Hera, la città si conferma all'avanguardia nella resilienza climatica, trasformando infrastrutture invisibili in nuovi luoghi di bellezza e socialità per cittadini e turisti.