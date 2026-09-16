Rimini ricorda Alfredo Clementi ed Enrico Petrucci, fucilati dai nazisti nel 1944

La cerimonia dell’ANPI il 18 settembre al cippo di via Osteria del Bagno, a 82 anni dalla morte dei due partigiani, uccisi per aver dato rifugio a un aviatore inglese

L'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) Sezione di Rimini invita l'intera cittadinanza a partecipare alla solenne commemorazione in memoria dei Martiri Partigiani Alfredo Clementi ed Enrico Petrucci. La cerimonia si terrà il prossimo 18 settembre alle ore 19:00 presso il Cippo commemorativo a loro dedicato, situato in via Osteria del Bagno 37.



Il 18 settembre 1944, esattamente 82 anni fa, Clementi e Petrucci venivano barbaramente fucilati dalle truppe naziste. Il loro "crimine" era stato un grandioso atto di solidarietà e coraggio: aver dato rifugio e protezione a un aviatore inglese precipitato nella zona. Un gesto di altissimo valore umanitario e militare, per il quale il Generale Alexander dell'esercito britannico conferì loro un encomio speciale. A rendere ancora più doloroso il sacrificio dei due partigiani è la tragica beffa del tempo: la fucilazione avvenne infatti soltanto tre giorni prima della Liberazione di Rimini, avvenuta il 21 settembre 1944.

Le istituzioni presenti



Alla cerimonia di quest'anno, a testimonianza del profondo legame tra la città e la memoria della Resistenza, interverranno il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e l'Assessora Francesca Mattei.

L'invito alla cittadinanza



L'ANPI Rimini rivolge un caloroso appello a tutti i riminesi affinché si stringano attorno al ricordo di Alfredo ed Enrico. Partecipare a questo solenne momento significa non solo onorare chi ha pagato con la vita la nostra libertà, ma anche risvegliare e proteggere i valori della Resistenza Partigiana, pilastri su cui poggia la nostra Costituzione basata sulla libertà e sulla democrazia.