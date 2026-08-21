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Rimini ricorda Chesi e Battarra: 82 anni dopo, la memoria dei due partigiani

Lunedì 24 agosto la cerimonia in via Cairoli, nel luogo della memoria dedicato ai due partigiani gappisti riminesi

A cura di Michela Alessi Redazione
21 agosto 2026 14:27
Rimini ricorda Chesi e Battarra: 82 anni dopo, la memoria dei due partigiani -
Rimini
Attualità
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Lunedì 24 agosto, alle ore 17:00, la città di Rimini commemorerà l'82° anniversario della tragica uccisione dei partigiani gappisti Igino Chesi ed Enrico Battarra.

La cerimonia istituzionale si terrà in via Cairoli, all'angolo con Corso d'Augusto, esattamente sotto la targa stradale posta a perenne memoria del loro sacrificio.

I due giovani appartenenti ai GAP (Gruppi di Azione Patriottica) vennero uccisi nel 1944 durante un violento scontro a fuoco con due fascisti. Una vicenda storica complessa, le cui esatte dinamiche rimasero a lungo difficili da decifrare poiché l'episodio consumò il suo dramma in una Rimini spettrale, completamente deserta a causa della guerra e dei bombardamenti.

Alla cerimonia prenderanno parte i rappresentanti ufficiali del Comune di Rimini e la sezione locale dell'ANPI, che presenzierà fieramente con la propria bandiera istituzionale, simbolo dei valori di libertà e democrazia nati dalla Resistenza.

Questo anniversario rappresenta un momento di altissimo valore civile per l'intera comunità. La targa di via Cairoli non è solo un ricordo marmoreo, ma si conferma come uno dei punti cardinali più importanti nella geografia dei luoghi della memoria partigiana di Rimini. Un presidio di storia che continua a parlare alle nuove generazioni.

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