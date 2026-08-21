Rimini ricorda Chesi e Battarra: 82 anni dopo, la memoria dei due partigiani
Lunedì 24 agosto la cerimonia in via Cairoli, nel luogo della memoria dedicato ai due partigiani gappisti riminesi
Lunedì 24 agosto, alle ore 17:00, la città di Rimini commemorerà l'82° anniversario della tragica uccisione dei partigiani gappisti Igino Chesi ed Enrico Battarra.
La cerimonia istituzionale si terrà in via Cairoli, all'angolo con Corso d'Augusto, esattamente sotto la targa stradale posta a perenne memoria del loro sacrificio.
I due giovani appartenenti ai GAP (Gruppi di Azione Patriottica) vennero uccisi nel 1944 durante un violento scontro a fuoco con due fascisti. Una vicenda storica complessa, le cui esatte dinamiche rimasero a lungo difficili da decifrare poiché l'episodio consumò il suo dramma in una Rimini spettrale, completamente deserta a causa della guerra e dei bombardamenti.
Alla cerimonia prenderanno parte i rappresentanti ufficiali del Comune di Rimini e la sezione locale dell'ANPI, che presenzierà fieramente con la propria bandiera istituzionale, simbolo dei valori di libertà e democrazia nati dalla Resistenza.
Questo anniversario rappresenta un momento di altissimo valore civile per l'intera comunità. La targa di via Cairoli non è solo un ricordo marmoreo, ma si conferma come uno dei punti cardinali più importanti nella geografia dei luoghi della memoria partigiana di Rimini. Un presidio di storia che continua a parlare alle nuove generazioni.