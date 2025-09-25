Rimini ricorda Federico Aldrovandi: la tessera della Casa del Popolo Macondo dedicata a lui

20 anni il diciottenne ferrarese venne trovato senza vita in via Ippodromo, deceduto dopo un fermo della Polizia, con i polsi ancora ammanettati

Sono passati vent’anni dalla tragica morte di Federico Aldrovandi, il diciottenne ferrarese ucciso durante un violento fermo di polizia il 25 settembre 2005 a Bologna. La vicenda, segnata da cinquantaquattro lesioni e due manganelli rotti, portò alla condanna definitiva dei quattro agenti coinvolti, che però beneficiarono successivamente dell’indulto.

In occasione del ventennale, la Casa del Popolo Macondo di Rimini ha deciso di dedicare a Federico la tessera annuale della propria associazione, simbolo di memoria, impegno civile e lotta per la giustizia. La tessera numero 1 sarà emessa a nome del ragazzo e consegnata ai suoi genitori.

“Federico non è assente, è con noi – afferma il direttivo dell’associazione – perché non vogliamo dimenticare né permettere che la sua storia si ripeta. La memoria non è un ricordo lontano: è un atto di giustizia ogni volta che scegliamo di non dimenticare”.

L’iniziativa dà il via alla nuova campagna di tesseramento che culminerà l’11 ottobre con una serata di festa nella sede di via Pascoli 65, tra la presentazione di un libro e un concerto.

Per l’associazione Macondo ricordare Federico significa continuare a chiedere giustizia, denunciare gli abusi di potere e battersi per una società più giusta.