Rimini ricorda i ragazzi del Parsifal: trent'anni fa la tragedia

Tragedia del Parsifal: Rimini commemora i sei giovani velisti a 30 anni dalla scomparsa

Si è svolta questa mattina (sabato 1° novembre), al Giardino "I ragazzi del Parsifal", in via Destra del Porto, la cerimonia commemorativa per ricordare i sei giovani velisti scomparsi trent'anni fa nella tragedia del Parsifal: Daniele Tosato, Ezio Belotti, Francesco Zanaboni, Giorgio Luzzi, Luciano Pedulli e Mattia De Carolis.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Rimini, i rappresentanti del Centro Studi Sicurezza in Mare, del Comitato dei parenti delle vittime e tutte le associazioni promotrici dell'iniziativa: il Circolo Velico Riminese, il Club Nautico Riminese, lo Yacht Club Rimini, la Lega Navale Italiana sezione di Rimini, la Marina di Rimini, la Darsena Rimini e lo Yachting Club di San Marino.

Un momento di profonda partecipazione collettiva, con gli interventi istituzionali, la deposizione di una corona al monumento commemorativo e la lettura di un ricordo dell'ex Sindaco Giuseppe Chicchi, che nel novembre 1995 guidava l'amministrazione comunale. Al termine della cerimonia, i partecipanti si sono ritrovati per un momento conviviale presso il Circolo Velico Riminese.