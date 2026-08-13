Rimini ricorda i Tre Martiri: tre giorni di celebrazioni per l’82° anniversario

Da domani visite ai luoghi della Resistenza e iniziative commemorative

Partiranno domani sera - venerdì 14 agosto - le celebrazioni previste dal Comune di Rimini per l'82° anniversario del sacrificio di Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, i tre partigiani uccisi dai nazifascisti il 16 agosto 1944.

L'appuntamento è per le ore 18, in via Gervasoni 1, davanti all'abitazione dove viveva Mario Capelli, con lo scoprimento di una targa a lui dedicata, realizzata dalla Società de Borg. Mezz'ora più tardi, alle 18.30, dallo stesso luogo prenderà avvio la prima delle visite guidate curate dai Musei Comunali, un itinerario pensato per attraversare i luoghi della memoria partigiana cittadina, con uno sguardo particolare agli spazi legati alla vicenda dei tre giovani.

La commemorazione si sviluppa su tre giornate, fino al 16 agosto, in una città che ogni anno intreccia la commemorazione istituzionale con la valorizzazione dei luoghi della Resistenza, affiancando alla cultura anche momenti di spettacolo. Le visite guidate ai luoghi della memoria proseguiranno infatti anche nei due giorni successivi, con partenza dall'Arco d'Augusto alle ore 21, sabato 15 agosto e alle ore 19, domenica 16 agosto. La partecipazione è gratuita, ma per prendere parte ai percorsi è necessaria la prenotazione tramite la piattaforma Ticketlandia

Il momento centrale delle celebrazioni è fissato per domenica 16 agosto, giorno esatto dell'anniversario. Alle 10, con partenza da via Tiberio, si svolgerà la cerimonia commemorativa della Civica Amministrazione, che prevede la deposizione di corone di alloro in via Ducale e in piazza Tre Martiri, la piazza che porta ancora oggi il nome legato al luogo del martirio. Ad accompagnare la cerimonia sarà la Banda Città di Rimini, mentre la scelta di rendere omaggio a due luoghi distinti della città testimonia il legame tra la storia della Resistenza e gli spazi che la comunità riminese vive quotidianamente.

La giornata di domenica si chiude in serata alla Corte degli Agostiniani, in via Cairoli 42, dove alle 20.30 verrà assegnata la tredicesima edizione del Premio Vincenzo Mascia. Alle 21 seguirà lo spettacolo "Fabbrico, storia di un paese antifascista", scritto e interpretato da Massimiliano Loizzi, organizzato dalla sezione riminese dell'Anpi in collaborazione con Le Città Visibili aps, a ingresso libero. Un finale che unisce alla memoria istituzionale il linguaggio del teatro, dedicato ai valori dell'antifascismo che le celebrazioni intendono custodire e tramandare.