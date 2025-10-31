Rimini riduce il debito comunale: estinti anticipatamente tre mutui

Valore complessivo 840mila euro

Il Consiglio Comunale di Rimini ha approvato con 19 voti favorevoli e 12 contrari all’estinzione anticipata di tre mutui assunti dall’Amministrazione Comunale con assunti con Cassa Depositi e Prestiti per un valore complessivo di 840mila euro. L’operazione consente di liberare risorse per le spese di parte corrente, destinate cioè a potenziare servizi assistenziali e scolastici, manutenzioni, cura del verde e patrimonio comunale. Inoltre l’estinzione dei mutui permetterà di andare a ridurre ulteriormente il debito complessivo del Comune di Rimini, già calato di un terzo dall’inizio del mandato amministrativo (ottobre 2021): al 31 dicembre prossimo, grazie a questa ultima contrazione, il debito residuo sarà di 43,1 milioni, con una riduzione di 30,5 milioni in quattro anni.

Questa operazione è collegata all’altra delibera votata ieri dal Consiglio, relativa alla variazione al bilancio di previsione 2025/27, approvata con 19 voti favorevoli e 12 contrari.