Rimini, rifiuti abbandonati in Corso Giovanni XXIII. La segnalazione: "Colpa di Hera"

Un lettore di altarimini se la prende con l'azienda per aver eliminato i cassonetti da via Vittime Civili di Guerra

In un nuova segnalazione arrivata alla redazione di Altarimini riguardante Corso Giovanni XXIII a Rimini, un cittadino ha immortalato la situazione di degrado causata dall’abbandono di rifiuti a terra. Nella foto inviata da un lettore si notano sacchi e materiali vari lasciati sul marciapiede, a pochi passi dalle abitazioni e dalle attività commerciali.

Il lettore sottolinea come il problema sia sorto dopo la recente eliminazione dei cassonetti in via Vittime Civili di Guerra da parte di Hera. "Ecco come è ridotto Corso Giovanni XXIII dopo che Hera ha eliminato i cassonetti di via Vittime Civili di Guerra. Un particolare ringraziamento", scrive ironicamente nel messaggio allegato alla fotografia.