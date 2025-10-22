Rimini riflette sulla guerra e la pace con Marcello Flores

Venerdì 24 ottobre la lezione inaugurale del ciclo “Perché la guerra?” alla Biblioteca Gambalunga apre il dibattito sulle radici dei conflitti e sulla memoria storica

A chiusura delle celebrazioni dell’Ottantesimo anniversario della liberazione del nostro Paese dall’occupazione nazi-fascista, organizzate dal Comune di Rimini con il sostegno della Regione Emilia-Romagna (Legge n. 3/2016), la Biblioteca Gambalunga e l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Rimini, promuovono un ciclo di lezioni magistrali sul tema Perché la guerra?, titolo che si ispira alla raccolta di lettere tra Albert Einstein e Sigmund Freud sulla natura della guerra e dell'aggressività umana, divenuto di drammatica attualità.

Da sempre le guerre segnano la storia. Ma le guerre si sono trasformate e con esse le ragioni per le quali gli uomini combattono. Conoscere la storia ci può aiutare a capire come possiamo fare la pace e renderla duratura. Da queste osservazioni partirà la lezione Perché la guerra? dello storico Marcello Flores, docente di Storia contemporanea nelle Università di Trieste e di Siena, che venerdì 24 ottobre alle ore 17 presso la Sala della Cineteca apre la rassegna.

La fine del lungo periodo di pace vissuto dall’Europa al termine della Seconda guerra mondiale e i problematici lasciti della “guerra fredda” spingono a cercare nella storia spiegazioni al continuo alternarsi di guerra e pace, a ricostruire le radici di conflitti nazionalistici, coloniali, religiosi di lunga durata apparentemente irresolubili, a guardare con preoccupazione all’ulteriore aggravarsi dell’instabilità globale, a interrogarci sul ruolo dell’informazione, della cultura, dell’educazione nella gestione pacifica dell’aggressività e conflittualità tra uomini e stati.

La storia indica che gli accordi e i trattati di pace al termine di ogni conflitto armato globale e gli organismi creati per tutelarli e renderli stabili definiscono nuovi ordini mondiali, disegnano equilibri e squilibri nei rapporti internazionali, che preparano le condizioni per la risoluzione pacifica dei futuri contrasti oppure lasciano in eredità problemi insoluti e assetti interni agli stati in grado di alimentare nuove crisi.

Marcello Flores è uno storico italiano specializzato in storia dei totalitarismi e dei genocidi, dei diritti umani e delle vittime di guerra. Dopo avere insegnato Storia contemporanea all’Università di Trieste, ha insegnato Storia comparata e Storia dei diritti umani all’Università di Siena, dove ha diretto il Master europeo in "Human Rights and Genocide Studies".

Ha fatto parte del comitato scientifico-editoriale per la monumentale "Storia della Shoah. La crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo"; ha partecipato a diversi programmi televisivi divulgativi sul tema (ad esempio, Il tempo e la storia, Eco della Storia), collaborato con diverse riviste e case editrici.

Numerose le sue pubblicazioni, fra cui si citano le più recenti: 1968. Un anno spartiacque (con Giovanni Gozzini, il Mulino 2018). Conflitto tra poteri. Magistratura, politica e processi nell’Italia repubblicana (con Mimmo Franzinelli, Il Saggiatore, 2024). Per Laterza è autore di Il vento della rivoluzione. La nascita del Partito comunista italiano (2021), Perché il fascismo è nato in Italia (2022) e Perché la guerra (2024) con Giovanni Gozzini e Storia della Resistenza (2019) e Il prezzo della libertà. 40 vite spezzate dal fascismo (1919-1945) (2025) con Mimmo Franzinelli.

Ingresso gratuito, senza prenotazione.

Sarà presente un punto vendita dei libri con firmacopie dell’autore al termine della presentazione