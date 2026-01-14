Rimini, riflettori accesi sulla Nuova Mazda CX-5: anteprima esclusiva da PlusMotor

Venerdì 16 gennaio: la Nuova Mazda CX-5 debutta a Rimini in via Flaminia Conca

Venerdì 16 gennaio, dalle 15 alle 20, la Concessionaria Mazda PlusMotor di Rimini, in via Flaminia Conca 83, ospiterà un evento esclusivo dedicato agli appassionati di motori e design. Per sole 24 ore, il pubblico potrà scoprire in anteprima il nuovo e attesissimo Suv Mazda, simbolo dell’evoluzione dell’eleganza giapponese.

PlusMotor Rimini ha ideato un’esperienza riservata, pensata per chi desidera incontrare da vicino un modello che unisce linee slanciate, presenza decisa su strada e un piacere di guida autentico. Protagonista dell’evento sarà la Nuova Mazda CX-5, che evolve con stile offrendo maggiore spazio, comfort superiore e tecnologie di ultima generazione.

Gli interni riflettono la filosofia giapponese del “Ma”, dove lo spazio diventa elemento di armonia: materiali di alta qualità, rivestimenti in pelle nera o color cuoio (versione Homura), nuova console centrale, illuminazione ambient e tetto panoramico con tendina oscurante. La tecnologia si integra in modo fluido grazie al display centrale fino a 15,6” con Google e al quadro strumenti digitale da 10,25”, per un’esperienza sempre connessa e personalizzabile.

Con una capacità di carico fino a 583 litri, traino fino a 2.000 kg e cerchi in lega neri da 19’’, la Nuova Mazda CX-5 è pronta ad accompagnare ogni viaggio. Un appuntamento da non perdere per scoprire, da PlusMotor Rimini, quando guidare diventa solo piacere. (Articolo pubbliredazionale).