Rimini rilancia il centro con l’Onda Indie Social Festival: concerti e mostre per tutti

L'iniziativa in occasione dei mercoledì della Rimini Shopping Night

Presentata “Onda Indie Social Festival 2025”, iniziativa inserita nel contesto della Rimini Shopping Night, con quattro appuntamenti programmati nei mercoledì estivi che arricchiscono l’offerta culturale e turistica del centro storico. Il festival propone un palinsesto di concerti legati alla scena musicale indipendente, contribuendo a valorizzare la città come polo di produzione artistica contemporanea. In programma anche due mostre che vanno ad arricchire la proposta culturale della manifestazione.

Cna Rimini, che si occupa del coordinamento della Rimini Shopping Night, fornisce supporto alla comunicazione dell’iniziativa che entra a pieno titolo tra le azioni della stessa RSN. A rendere speciale ogni mercoledì sono i negozianti del centro storico: con creatività, passione e spirito di accoglienza, tengono aperte le loro attività fino a tarda sera, proponendo eventi, promozioni, degustazioni, installazioni e vetrine tematiche.

Onda Indie Social Fest, è un progetto a cura di Risuona Rimini, nato dalla sinergia tra realtà culturali, artistiche e di volontariato del territorio che trasforma la Vecchia Pescheria in un luogo vivo e aperto, dove si incontrano generazioni, idee e linguaggi diversi.

Ogni mercoledì, un piccolo festival: concerti, incontri, mostre, parole e immagini per raccontare una città alimentata da creatività e spirito di comunità. Due mostre saranno ospitate nei locali della Vecchia Pescheria rendendo la fruizione culturale più continua e accessibile.

Alla base un lavoro di squadra: CNA si occupa della comunicazione mentre l’evento viene coordinato da Risuona Rimini con il patrocinio del Comune di Rimini, il contributo di RivieraBanca e la collaborazione delle cinque attività commerciali incorniciate dalla Pescheria: Al Qui, El Cantinero, Eva Garden, Il Malandrino, La Guinguette.

“Con questa iniziativa si vuole dare un altro segnale sull’importanza dei contenuti nel caratterizzare i luoghi - puntualizza Elena Zanni Presidente CNA RImini Comunale - con Onda Indie Social Festival si compie un nuovo passo verso la costruzione di uno spazio aperto, accessibile e partecipato, dove creatività, cultura e comunità si incontrano per riscrivere insieme l’identità viva e contemporanea della città”.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia che vede la Vecchia Pescheria come fulcro di una rigenerazione culturale e sociale del centro storico di Rimini. Un luogo che torna a vivere tutto l’anno attraverso eventi musicali, iniziative culturali, mostre, incontri e progetti condivisi con il territorio.

Animare il centro storico attraverso la cultura è un grande valore aggiunto - ha sottolineato l'assessore alle Attività Economiche Juri Magrini - ancora di più quando lo si fa attraverso un lavoro di squadra che vede tante realtà coinvolte per contribuire alla socializzazione di un luogo come la Vecchia Pescheria ed il centro storico in generale”

Risuona Rimini è curatrice del progetto, del coordinamento, della direzione artistica e realizzazione tecnica delle serate musicali 'Onda Indie Fest' che hanno come obiettivo la promozione della musica indie e l’incontro tra giovani band emergenti e il pubblico locale. Ogni serata si compone di due artisti/band, con una durata complessiva di circa tre ore, dove si alternano band esordienti a band di respiro nazionale.

Il festival è interamente no-profit e autofinanziato ed è a ingresso libero.

Le associazioni partecipanti sono: Risuona Rimini, Cast Oro Teatro, Palloncino Rosso, Educaid e Corrente Alternativa

Educaid curerà la serata di solidarietà con un punto informativo sui loro progetti in Palestina, dove ha in corso interventi umanitari a sostegno della popolazione civile di GAZA. Inoltre, presenterà la prossima iniziativa sul territorio “Voci di Pace” una due giorni di incontri dibattiti e musica per sensibilizzare la cittadinanza sui problemi del sud del mondo. Si terrà il 12 e 13 settembre a Rimini nel parco della Serra Cento Fiori.

La Rimini Shopping Night continua a confermarsi come un format di successo, capace di rigenerare il centro urbano e offrire nuove occasioni di incontro, partecipazione e crescita per tutta la città grazie a tutte le attività coinvolte.