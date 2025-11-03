Rimini rilancia la “Borsa di Sport”: voucher fino a 300 euro per le famiglie

Novità 2025/2026: doppia graduatoria e più inclusione per i nuclei con figli con disabilità

Rimini conferma il proprio impegno per lo sport giovanile e l’inclusione sociale rilanciando la “Borsa di Sport”, il progetto comunale che sostiene la pratica sportiva di bambini e ragazzi riminesi. Il nuovo bando per la stagione 2025/2026, in pubblicazione in questi giorni, introduce una nuova graduatoria dedicata alle famiglie con figli con disabilità e Isee fino a 24.000 euro.

Confermati i voucher fino a 300 euro per sostenere i costi di iscrizione ai corsi sportivi presso società ed enti con sede nel territorio comunale. La graduatoria ordinaria è riservata ai nuclei con Isee fino a 12.000 euro, che potranno ricevere un voucher da 150 euro (fino a tre figli) o due voucher da 150 euro (per famiglie con quattro o più figli). La seconda graduatoria, vera novità dell’edizione 2025/2026, è destinata alle famiglie con Isee tra 12.001 e 24.000 euro e almeno un figlio con disabilità, che potranno ottenere un voucher unico da 300 euro.

L’ampliamento della fascia Isee testimonia la volontà dell’Amministrazione comunale di rendere lo sport sempre più inclusivo e accessibile, riconoscendo le specifiche difficoltà economiche delle famiglie con minori con disabilità. Queste ultime, se con Isee inferiore a 12.000 euro, potranno inoltre partecipare anche alla graduatoria ordinaria.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il pulsante “Adesione al progetto Borsa di Sport” disponibile a breve sulla pagina dedicata del portale comunale. Chi avesse bisogno di assistenza potrà rivolgersi gratuitamente ai sette Punti di Facilitazione Digitale “Facile” distribuiti in città.