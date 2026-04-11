Rimini rilancia la YoungERcard 2026: giovani protagonisti tra volontariato e opportunità

Tessera gratuita per i 14-29enni tra sconti, cultura e percorsi di volontariato sul territorio

Il Comune di Rimini, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, rilancia anche per il 2026 la YoungERcard, la tessera gratuita pensata come strumento di cittadinanza attiva per le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 29 anni che vivono, studiano o lavorano nel territorio regionale. Un'opportunità che unisce vantaggi concreti come sconti e agevolazioni presso esercenti convenzionati e luoghi culturali di tutto il territorio regionale a percorsi di volontariato pensati per mettere i giovani al centro, rendendoli protagonisti di esperienze di crescita.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche giovanili del Comune, con un’attenzione particolare allo sviluppo di percorsi di volontariato dedicati. L’obiettivo è favorire il protagonismo delle nuove generazioni, offrire occasioni concrete di crescita personale e relazionale, aumentando le competenze attraverso esperienze dirette sul campo e avvicinando al tempo stesso i giovani alla comunità e al mondo dell’associazionismo locale.

Nella provincia di Rimini sono attualmente disponibili 23 proposte di volontariato, grazie al supporto di VolontaRomagna, Centro di Servizio per il volontariato, che supporterà le associazioni del territorio nella progettazione delle attività e curerà la promozione delle opportunità rivolte ai giovani. Le singole proposte sono consultabili sul portale regionale www.youngercard.it e spaziano in diversi ambiti di interesse: dalle attività culturali, come l’organizzazione di festival teatrali, di danza e cinematografici, ai laboratori artistici o all’astronomia; dagli eventi legati alla memoria storica al supporto educativo in sei centri estivi e doposcuola del territorio.



Per gli amanti della natura sono aperte posizioni che prevedono attività di recupero degli animali selvatici, tutela dell’ambiente, clean-up di aree verdi e cura degli orti, ma anche percorsi legati alla protezione civile, alla comunicazione sociale e al supporto a un gruppo di acquisto solidale. Non mancano inoltre iniziative dedicate all’inclusione, con attività a fianco di persone con disabilità.

Tante opzioni per coltivare le proprie passioni, scoprire nuovi interessi e sviluppare capacità ed esperienze utili per la costruzione del proprio percorso di studi e professionale, oltre che per generare un impatto concreto nella nostra città.

I progetti, di durata compresa tra un minimo di 20 e un massimo di 80 ore, potranno essere realizzati sia in modalità intensiva sia distribuiti nell’arco di più mesi, con avvio a marzo e conclusione entro il 1° settembre 2026, anche avvalendosi della pausa estiva dalle attività scolastiche e universitarie.



Per i giovani che parteciperanno ai progetti entro il mese di settembre, il Comune di Rimini ha previsto alcune forme di riconoscimento e premialità, che saranno consegnate nell’ambito di un evento conclusivo di restituzione dell’esperienza.



«La YoungERcard - sottolinea l’assessora Francesca Mattei - rappresenta un’opportunità significativa sia per valorizzare il mondo del volontariato, nel quale è necessario dare spazio alle nuove generazioni, ma anche per le ragazze e i ragazzi di Rimini che vogliono mettere in campo i propri interessi e le proprie capacità a disposizione del terzo settore, generando un impatto concreto per la città. Abbiamo previsto anche una gift card per tutte e tutti coloro che parteciperanno».

L’iniziativa è promossa dal Comune di Rimini con il contributo della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.