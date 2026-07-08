Rimini, rinforzi estivi per l'Arma: nuovi Carabinieri in servizio nel territorio provinciale

Tra promozioni, allievi marescialli e militari in supporto, cresce la presenza sulla costa in vista della stagione turistica

Sono entrati in servizio nei giorni scorsi i nuovi Carabinieri assegnati al Comando Provinciale di Rimini, chiamati a rafforzare le Stazioni del territorio in vista dell'estate. Diciassette militari neo promossi sono stati inseriti stabilmente negli organici delle Compagnie di Rimini, Riccione e Novafeltria.

A questi si aggiungono 55 Allievi Marescialli del 14° Corso Triennale della Scuola Marescialli di Firenze, impegnati dai primi giorni di luglio in un tirocinio pratico che si concluderà a metà agosto. Al termine del periodo formativo, un nuovo contingente dello stesso numero prenderà il loro posto, garantendo continuità nelle risorse aggiuntive. Gli allievi sono stati distribuiti tra i reparti della costa e dell'immediato entroterra: Rimini, Viserba, Miramare, Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Riccione, Misano Adriatico e la Tenenza di Cattolica.

Il potenziamento estivo comprende inoltre 20 militari inviati dalla Legione Emilia Romagna da altri Comandi Provinciali già dal mese di maggio, per intensificare i controlli in previsione dell'afflusso turistico.

Il personale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, che nel corso dell'incontro ha ribadito l'importanza dei valori etici e morali dell'Arma, insistendo sul ruolo dell'ascolto e del dialogo con i cittadini come tratto distintivo dell'attività dei Carabinieri.