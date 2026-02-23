Rimini rinnova il progetto trasporto per pazienti dializzati

Il Comune di Rimini conferma il servizio per altri 12 mesi a supporto dei cittadini fragili

Il Comune di Rimini, nell’ambito del piano di zona per la salute e il benessere sociale del Distretto socio sanitario, ha approvato la prosecuzione del progetto "Trasporto socio-assistenziale per dializzati" per altri dodici mesi, a decorrere dal 1° marzo 2026.

Il servizio, gestito dal Consorzio Sociale Romagnolo – Società Cooperativa sociale con sede a Rimini, garantisce il trasporto dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica verso i centri di dialisi del territorio, assicurando loro continuità nelle cure e supporto concreto nella quotidianità.

La prosecuzione è stata approvata sulla base degli esiti positivi registrati in occasione dell’attività realizzata, in piena conformità con gli obiettivi originariamente definiti.

Il progetto è finanziato con un contributo annuo complessivo di 92.925,00 euro, di cui 62.925,00 euro derivano dalle risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (F.R.N.A.) e 30.000,00 euro erogati dall'Azienda USL della Romagna.

Il progetto si inserisce nell'ambito del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale e risponde a un bisogno concreto e continuativo delle persone più fragili del territorio, confermando l'impegno dell'Amministrazione comunale nel garantire servizi socio-sanitari integrati ed essenziali per i cittadini non autosufficienti.