Rimini, riparte il corso gratuito di italiano per donne straniere

Le lezioni si terranno ogni martedì e giovedì, fino al 22 dicembre, al Nodo territoriale di salute del Centro storico

Dopo l’ampia partecipazione dei mesi estivi, riparte nel Nodo Territoriale di Salute Centro Storico di Rimini il corso gratuito di lingua italiana rivolto alle donne straniere. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto Casa dell’Intercultura, offre alle partecipanti uno strumento concreto per conquistare maggiore autonomia nella vita quotidiana, rafforzare le relazioni con la comunità e accedere con più facilità ai servizi del territorio.

Il corso nasce da un percorso di coprogettazione tra i Nodi Territoriali di Salute, promossi da AUSL Romagna e Comune di Rimini, e gli Enti del Terzo Settore partner, tra cui l’Associazione Arcobaleno e la Cooperativa Eucrante. Una collaborazione che conferma l’impegno comune nel costruire una rete di prossimità attenta ai bisogni delle persone e capace di favorire l’inclusione.

La sessione invernale si terrà da martedì 27 ottobre a martedì 22 dicembre, ogni martedì e giovedì dalle 11 alle 13, nella Sala Polivalente del Nodo Territoriale di Salute Centro Storico, in via Gambalunga 110. La partecipazione è gratuita.

L’iniziativa è promossa da AUSL Romagna, Comune di Rimini, Casa dell’Intercultura, Associazione Arcobaleno e Cooperativa Eucrante.