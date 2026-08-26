Rimini, ripartenza senza tifo: vietata la trasferta a San Mauro

La prefettura di Forlì Cesena ha vietato l’ingresso ai tifosi biancorossi al Macrelli per la gara con la Sammaurese: una decisione legata ai rischi per l’ordine pubblico

Nove mesi dopo l’ultima domenica di campionato, a giorni il Rimini avrebbe dovuto ritrovare anche la sua gente. L’esordio in Eccellenza, domenica sul campo della Sammaurese, sarà invece una partita senza tifosi biancorossi sugli spalti. La Prefettura di Forlì-Cesena ha infatti disposto la chiusura del settore ospiti dello stadio Macrelli per ragioni di sicurezza.

La decisione era nell’aria da alcuni giorni. A metà agosto l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva segnalato la trasferta come particolarmente delicata, evidenziando alcune criticità e rimettendo la valutazione finale alle autorità locali di pubblica sicurezza.

A pesare sulla scelta è soprattutto il precedente legato agli scontri dello scorso 19 gennaio a Gatteo Mare, quando un gruppo di ultras si affrontò con caschi e bastoni. Episodi che si erano verificati pochi mesi dopo un altro grave assalto avvenuto a Bellaria e che hanno contribuito a rendere particolarmente sensibile la situazione sul territorio.

Quegli episodi, però, non avevano un collegamento diretto con il Rimini. A gennaio, infatti, la squadra era già stata esclusa dal campionato. La conseguenza, questa volta, ricade comunque anche sui tifosi che avrebbero voluto semplicemente seguire la propria squadra nella prima trasferta della nuova stagione.

Per il popolo biancorosso il ritorno in campo rappresenta infatti qualcosa che va oltre i novanta minuti. Dopo la revoca dell’affiliazione da parte della Figc e la conseguente cancellazione dalla Serie C, arrivata lo scorso novembre, la nuova società riparte dall’Eccellenza e domenica avrebbe dovuto vivere il primo viaggio accompagnato dal proprio pubblico.

Invece il settore ospiti del Macrelli resterà vuoto. Il Rimini dovrà quindi affrontare la prima trasferta del campionato senza il sostegno dei suoi tifosi, proprio nel giorno atteso da mesi per tornare a vivere una domenica di calcio fuori casa.