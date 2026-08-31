Rimini, ripartono i Punti Digitale Facile: al Mercato Coperto ed in via Gambalunga

Due sportelli per aiutare i cittadini a utilizzare servizi online e strumenti digitali

Ripartono da martedì 1 settembre i punti di facilitazione digitale per accompagnare i cittadini nell'utilizzo dei servizi online della Pubblica Amministrazione e nell'acquisizione delle competenze digitali di base.

Un servizio di supporto e di consulenza ai cittadini che ha riscosso un grande apprezzamento con numeri che confermano come la transizione digitale richieda ancora oggi un importante lavoro di accompagnamento, soprattutto nei confronti delle persone maggiormente esposte al rischio di esclusione digitale.

Con il Digitale Facile, nell’ambito del progetto finanziato tramite la misura 1.7.2 del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, infatti, è stata raggiunta la soglia dei 6.000 codici fiscali attivati e sono molti cittadini che, oltre a richiedere supporto per l’utilizzo di servizi digitali come SPID, Fascicolo Sanitario Elettronico, accesso ai bandi comunali e ai servizi online, sono tornati più volte nei punti attivati grazie al progetto, riconoscendo nei facilitatori un punto di riferimento a supporto dell’utilizzo dei servizi digitali

Da martedì 1° settembre il servizio torna dopo la pausa estiva con due sportelli: l’attivazione del Punto Digitale Facile presso il Mercato Coperto, che ha avuto un riscontro estremamente positivo. Il punto digitale facile presso il mercato coperto sarà attivo nei giorni di martedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Verrà aperto dal primo settembre anche un secondo punto digitale facile presso il Nodo territoriale della salute (NOTE/S all’interno della scuola Ferrari, in via gambalunga 110), attivo il martedì pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 18.

Per la facilitazione individuale presso Punti è possibile anche prenotare un appuntamento contattando l’URP comunale al numero 0541 704704 oppure inviando una mail a [email protected] .

Il nuovo servizio sarà finanziato tramite risorse comunali e si candida ad ottenere finanziamenti regionali.