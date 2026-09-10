Rimini, riqualificati i Giardini Silver Sirotti alla stazione

Restaurata la fontana del 1927, potenziate illuminazione e videosorveglianza: venerdì via le recinzioni e lo spazio torna alla città

Si è concluso il cantiere di riqualificazione dei Giardini Silver Sirotti, nel quadrante urbano della Stazione di Rimini. L'intervento, che rientra nell'accordo di programma per il progetto "Next Stop: Rimini Sicura", è un'iniziativa di prevenzione integrata della sicurezza urbana promossa in accordo con la Regione Emilia-Romagna, con l'obiettivo di migliorare la vivibilità dell'area e contrastare i fenomeni di degrado attraverso la valorizzazione di alcune sue componenti.

I lavori hanno riguardato in primo luogo il restauro della fontana storica del 1927, oggetto di un intervento conservativo sulle superfici e di un rifacimento completo della parte impiantistica, realizzato in accordo con la Soprintendenza competente. Il manufatto torna così a offrire il proprio gioco d'acqua in un contesto rinnovato sotto il profilo della sicurezza e del decoro urbano; il nuovo impianto, dotato di un circuito di ricircolo e filtrazione, elimina inoltre lo spreco della risorsa idrica, in linea con i moderni criteri di sostenibilità.

La fontana di più recente realizzazione è stata invece riconvertita in un'ampia fioriera, pensata anche per essere utilizzata come seduta. Il cantiere ha previsto infine il potenziamento dell'illuminazione pubblica e della videosorveglianza, quest'ultima estesa a tutto piazzale Cesare Battisti, a supporto del contrasto ai fenomeni criminosi e del monitoraggio del traffico nella zona.

Il verde dei giardini, che al momento appare ancora poco folto lungo il lato della recinzione ferroviaria, sarà completato nelle prossime settimane con la semina del prato, non appena le condizioni climatiche - con temperature più basse e le prime piogge - lo renderanno possibile, trattandosi di un prato spontaneo non irrigato. Venerdì prossimo saranno smontate le recinzioni di cantiere, restituendo così lo spazio alla cittadinanza. Progettazione, esecuzione e direzione dei lavori sono state affidate alla società Anthea Srl.

Questa riqualificazione, che si inserisce nella più ampia strategia regionale di sicurezza urbana, ha previsto un investimento che coniuga riqualificazione degli spazi pubblici, innovazione tecnologica e animazione sociale. Con l'obiettivo di trasformare un'area strategica della città attraverso un approccio che integra prevenzione ambientale, partecipazione dei cittadini e presidio sociale del territorio. Il progetto ha compreso infatti anche l'animazione di giocolieri e artisti di strada in un evento organizzato per dare continuità ai precedenti progetti di recupero del quartiere, con il coinvolgimento degli "Street Tutor", figure di mediazione sociale che operano da diversi anni negli spazi pubblici in virtù di questi progetti regionali.