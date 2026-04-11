Rimini, riqualificazione degli spazi pubblici: al via gli interventi per migliorare sicurezza e vivibilità

Si tratta di interventi che migliorano concretamente la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini che vivono in queste zone

Prende il via dal 20 aprile il primo di una serie di interventi di riqualificazione dei camminamenti e dei percorsi pedonali programmati dal Comune di Rimini per i prossimi mesi in diverse aree della città. I lavori, finanziati dall'Amministrazione comunale e realizzati in collaborazione con Anthea S.r.l., interesseranno nel corso della primavera e dell'estate quattro zone della città. Si parte dal Borgo dei Ciliegi, dove i lavori di riqualificazione dei camminamenti e dei percorsi pedonali avranno inizio lunedì 20 aprile. La durata prevista dell'intervento è di circa un mese. Entro la fine del mese di aprile, partiranno anche i lavori in via del Lupo, nel quartiere Peep della Grotta Rossa, con interventi analoghi di riqualificazione dei camminamenti e dei percorsi pedonali. Nel mese di maggio sarà la volta di via Dogana, dove è prevista la realizzazione di fittoni per garantire un percorso protetto e la successiva asfaltatura completa della via. A luglio, infine, l'intervento si sposterà al complesso residenziale Leon Battista Alberti, in via Flaminia, con la riqualificazione e la sistemazione della piazza centrale.



«Si tratta di interventi che migliorano concretamente la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini che vivono in queste zone – ha dichiarato l'assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli –. Un piano articolato che dimostra l'attenzione dell'Amministrazione verso i quartieri e le comunità residenti, con risposte concrete alle esigenze segnalate nel tempo. Dalla riqualificazione dei camminamenti alla sistemazione delle piazze, fino alla creazione di percorsi protetti: ogni intervento è pensato per restituire spazi più sicuri, accessibili e dignitosi».