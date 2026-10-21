Rimini, riscaldamento acceso dal 22 ottobre nei nidi comunali
Il Comune anticipa l’accensione per garantire il comfort dei bambini. Per gli altri edifici resta confermata la data del 1° novembre
Da giovedì 22 ottobre 2026 si accendono gli impianti di riscaldamento in tutti i nidi d’infanzia comunali di Rimini.
Per la stagione termica 2026-2027 la Regione Emilia-Romagna, con la delibera di Giunta, ha posticipato al 1° novembre 2026 l’accensione ordinaria degli impianti termici. La stessa normativa prevede però che queste disposizioni non si applichino agli asili nido, per i quali restano valide le deroghe già in vigore.
L’Amministrazione comunale ha deciso di anticipare l’accensione nei nidi, con l’obiettivo di assicurare condizioni di comfort adeguate ai più piccoli e consentire una messa a regime graduale degli impianti in vista dell’abbassamento delle temperature previsto per la prossima settimana.
Per tutti gli altri edifici resta confermata l’accensione ordinaria dal 1° novembre, secondo quanto stabilito dalla Regione.