Altarimini

Rimini, riscaldamento acceso dal 22 ottobre nei nidi comunali

Il Comune anticipa l’accensione per garantire il comfort dei bambini. Per gli altri edifici resta confermata la data del 1° novembre

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
21 ottobre 2026 12:13
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Rimini, riscaldamento acceso dal 22 ottobre nei nidi comunali -
Rimini
Attualità
Condividi

Da giovedì 22 ottobre 2026 si accendono gli impianti di riscaldamento in tutti i nidi d’infanzia comunali di Rimini.

Per la stagione termica 2026-2027 la Regione Emilia-Romagna, con la delibera di Giunta, ha posticipato al 1° novembre 2026 l’accensione ordinaria degli impianti termici. La stessa normativa prevede però che queste disposizioni non si applichino agli asili nido, per i quali restano valide le deroghe già in vigore.

L’Amministrazione comunale ha deciso di anticipare l’accensione nei nidi, con l’obiettivo di assicurare condizioni di comfort adeguate ai più piccoli e consentire una messa a regime graduale degli impianti in vista dell’abbassamento delle temperature previsto per la prossima settimana.

Per tutti gli altri edifici resta confermata l’accensione ordinaria dal 1° novembre, secondo quanto stabilito dalla Regione.

Continua a leggere su Altarimini

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini