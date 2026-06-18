Rimini ritrova la Bandiera Blu: la cerimonia il 21 giugno

Per la cerimonia scelta la location di piazzale Kennedy

Domenica 21 giugno, alle ore 11.30, in piazzale Kennedy, a fianco dell’ingresso della passerella Ausa, si svolgerà il momento ufficiale di alzabandiera della Bandiera Blu Fee 2026 assegnata al Comune di Rimini.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessora Anna Montini e il presidente nazionale della Fee Italia, Claudio Mazza.

Il riconoscimento, tornato a Rimini dopo quindici anni, era stato consegnato lo scorso 14 maggio a Roma durante la cerimonia nazionale delle Bandiere Blu.

La Bandiera Blu viene assegnata alle località turistiche balneari che rispettano criteri rigorosi in materia di qualità delle acque, gestione sostenibile del territorio, servizi, sicurezza in mare e attenzione all’ambiente anche attraverso attività educative rivolte a cittadini e turisti. Con l’occasione verranno distribuite ai presenti alcune copie del decalogo per la riduzione della plastica monouso realizzato dall’alleanza delle città e paesi d’Italia intorno al mare, a cura di Aps Basta plastica in mare, Marevivo, Isde Medici per l’ambiente Italia di cui il comune di Rimini è tra i primi promotori.

Per Rimini l’assegnazione della bandiera blu "rappresenta un risultato legato al percorso di investimenti e interventi realizzati negli ultimi anni per il miglioramento della qualità ambientale e della balneabilità, a partire dal Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato", spiega l'amministrazione comunale.

La scelta di piazzale Kennedy per l’alzabandiera richiama simbolicamente uno dei luoghi centrali di questo percorso: l’area delle vasche sotterranee di accumulo, entrate in funzione tra il 2019 e il 2020, oggi integrate nel nuovo affaccio urbano del Parco del Mare.