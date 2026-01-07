Rimini rivive l'ingresso di Giulio Cesare: torna la rievocazione storica della Legio XIII

Sabato 10 gennaio dalle ore 16

Come ogni anno Rimini ospita la rievocazione storica dell’ingresso di Giulio Cesare dopo l’attraversamento del Rubicone, uno degli episodi più emblematici della storia romana e occidentale. Appuntamento a sabato 10 gennaio.

Protagonista della manifestazione sarà la Legio XIII Gemina, la legione voluta e creata dallo stesso Cesare, alla quale il condottiero si legò in modo particolare. A essa assegnò come simbolo il Leone, animale totem raffigurato nel vessillo. Secondo la tradizione, Cesare sognò un cucciolo di leone già capace di difendere il proprio territorio: un presagio che, come raccontano le fonti e la leggenda, trovò conferma nel valore di quei giovani legionari, che non lo delusero mai. Non a caso, fu l’unica legione che Cesare scelse di portare con sé nel momento cruciale della disobbedienza al Senato, quando decise di attraversare il Rubicone e dirigersi verso Ariminum, l’odierna Rimini.

Giunto in città, Cesare fece convocare la popolazione nel foro, l’attuale piazza Tre Martiri, e da lì arringò la Legio XIII, come riportano i cronisti dell’epoca. Un discorso destinato a segnare l’inizio di un percorso che avrebbe cambiato il corso della storia di Roma, dell’Italia e dell’Europa.

La rievocazione prenderà il via intorno alle ore 16 dall’invaso del ponte di Tiberio, dove si terrà un primo momento di presentazione della legione, accompagnato dall’esecuzione di manovre militari. Verso le 16.45 si formerà il corteo storico che, percorrendo corso d’Augusto, l’antico Decumano della città, raggiungerà intorno alle ore 17 la piazza dove si trova il cippo medievale che ricorda proprio l’evento dell’ingresso di Cesare.

Qui sono previsti il saluto dell’assessore Morolli (la manifestazione ha il patrocinio del Comune) e la rievocazione degli avvenimenti di quel 10 gennaio del 49 a.C., data simbolica da cui ebbe origine un viaggio destinato a trasformare profondamente la storia, non solo d’Italia.