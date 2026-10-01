Rimini, rovista nelle auto in sosta: trovato con la refurtiva

L’uomo, di nazionalità senegalese, è stato fermato in piazzale Bornaccini. Aveva con sé un navigatore e un paio di occhiali riconosciuti dal proprietario dell’auto

È stato sorpreso mentre rovistava all’interno delle auto in sosta e arrestato dalla Polizia di Stato. È successo nella serata di mercoledì 30 settembre, in piazzale Bornaccini a Rimini.

Intorno alle 21.45 una Volante è intervenuta dopo la segnalazione di una persona all’interno di un’autovettura parcheggiata. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno individuato e fermato un uomo che poco prima era stato accompagnato per l’identificazione dopo aver creato problemi all’interno di un esercizio commerciale.

Durante il controllo delle auto parcheggiate, i poliziotti hanno notato una vettura con la portiera e il vano portaoggetti aperti. L’uomo è stato trovato in possesso di un navigatore satellitare e di un paio di occhiali da sole, successivamente riconosciuti dal proprietario dell’auto.

Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo, di nazionalità senegalese e senza fissa dimora, aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona. È stato accompagnato negli uffici della Polizia per gli adempimenti di rito e quindi arrestato con l’accusa di furto aggravato continuato.