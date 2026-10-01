Rimini, ruba abiti alle Befane e nella fuga dà un calcio alla guardia giurata

La donna avrebbe anche spintonato la responsabile del negozio

Avrebbe rubato abbigliamento da un negozio e, nel tentativo di fuga, avrebbe poi spintonato la responsabile e sferrato un calcio nelle parti intime alla guardia giurata. Una donna di nazionalità ucraina è stata arrestata dalla Polizia di Rimini.

Mercoledì sera, intorno alle 21, la Volante è intervenuta alle Befane dopo la segnalazione di un furto. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe preso della merce e avrebbe tentato di allontanarsi, lasciando però la borsa sul posto. Gli agenti l'hanno rintracciata poco dopo.

Nella borsa abbandonata in negozio c'erano 130 euro di merce: una gonna con l'etichetta danneggiata, una borsa e un paio di stivali. La donna è stata arrestata e deve rispondere di rapina impropria.