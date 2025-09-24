Rimini, ruba una bici e tenta il bis: aggredisce il proprietario e scappa. 32enne nei guai

L’uomo aveva sottratto una mountain bike al mattino e, la sera, è stato sorpreso dalla stessa coppia mentre cercava di rubar un’altra bici

Al mattino ruba una mountain bike ad una coppia di fidanzati riminesi, alla sera tenta di rubare una seconda di proprietà delle stesse persone. L'uomo, un 32enne rumeno, è stato fermato e deve rispondere di tentata rapina impropria ed aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Domenica sera è stato notato dalla coppia mentre, scalzo, nel cortile della loro casa, stava cercando di allontanarsi con la bici in mano. Il proprietario ha cercato di bloccarlo venendo minacciato verbalmente ed aggredito dal 32enne, che si è poi dato alla fuga. La donna ha dato l'allarme e sul posto è arrivata la Polizia che, con non poca fatica, è riuscita a bloccare lo straniero dopo un inseguimento a piedi. Durante i controlli è stata anche rinvenuta la mountain bike che era stata sottratta alla coppia al mattino. Il 32enne si trova in carcere.