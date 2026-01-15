Rimini Rugby, un weekend a tutto campo

Il 17 e 18 gennaio in campo tutte le categorie, dai più piccoli alla Senior

Il fine settimana del 17 e 18 gennaio sarà ricco di appuntamenti per il Rimini Rugby, con tutte le categorie in campo, dai più piccoli fino alla Senior. Un weekend che racconta al meglio la nostra identità: crescita, passione, appartenenza e spirito di squadra.

Il momento centrale sarà sabato 17 gennaio alle ore 14:30 al Rimini Rugby Stadium, dove verrà ospitata una sfida dal sapore speciale:

Senior Romagna Cadetta vs Saviòr Cesena.

Si tratta di un derby molto sentito, non solo per la rivalità sportiva, ma anche per il forte legame che unisce molti giocatori delle due squadre, cresciuti insieme e protagonisti di percorsi comuni dentro e fuori dal campo. In maglia Romagna scenderanno in campo anche diversi ragazzi cresciuti nel Rimini Rugby.

La domenica sarà invece dedicata al settore giovanile, con festival e incontri che rappresentano il cuore del progetto educativo e sportivo: un rugby che cresce, si diverte e costruisce il futuro, coinvolgendo atleti, famiglie e tutta la comunità biancorossa.