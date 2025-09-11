Rimini, sabato 13 settembre prende vita il nuovo volto di Piazza Ferrari

Inaugurazione ufficiale dell'area con la riapertura dell'area giochi

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di Piazza Ferrari e sabato 13 settembre alle ore 11 è prevista l'inaugurazione ufficiale dell'area con la riapertura dell'area giochi. Saranno presenti il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli per restituire alla comunità questo importante spazio urbano rinnovato.

Come noto, l'opera rientra nel programma "Borgo Marina Si-Cura", realizzato attraverso la collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini, con l'obiettivo di migliorare la qualità urbana e rafforzare la sicurezza del territorio. L'intervento ha interessato un nodo cruciale della città, punto di connessione tra la stazione e il cuore storico, attraverso il rafforzamento della rete di videosorveglianza e il miglioramento dell'illuminazione pubblica. È stata realizzata una trasformazione dell'arredo urbano e una ricollocazione del verde. L'elemento centrale del rinnovamento ha riguardato la creazione di una zona ludica unificata di 220 metri quadrati, dotata di pavimentazione antitrauma con decorazioni floreali, che garantisce l'accessibilità per tutti i bambini.

Il finanziamento complessivo di 200mila euro è coperto per l'80% dalla Regione Emilia-Romagna, mentre il Comune contribuisce con il restante 20%, affidando progettazione ed esecuzione alla società Anthea srl, con l'aggiunta di servizi di presidio sociale tramite street tutor per consolidare la sicurezza percepita dai cittadini.