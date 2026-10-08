Rimini, sabato torna "Dona la spesa": 13 negozi Coop raccolgono beni per chi è in difficoltà

L'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 coinvolge oltre 320 punti vendita in Italia, 182 in Emilia-Romagna. A Rimini e provincia aderiscono 13 negozi, con il supporto dei soci volontari e delle realtà del territorio.

Sabato 10 ottobre torna anche a Rimini e provincia "Dona la spesa", la raccolta di beni di prima necessità promossa da Coop Alleanza 3.0 per sostenere persone e famiglie in difficoltà. In Emilia-Romagna saranno complessivamente 182 i negozi coinvolti, di cui 13 nel Riminese.

L'iniziativa, che interessa oltre 320 punti vendita tra Friuli-Venezia Giulia e Puglia, è organizzata insieme alle associazioni e alle realtà locali, con la collaborazione delle istituzioni e il supporto dei soci volontari Coop.

All'ingresso dei negozi aderenti saranno presenti i volontari, riconoscibili dalle pettorine, che distribuiranno le shopper per la raccolta e le indicazioni sui prodotti da donare. Si potranno acquistare generi alimentari non deperibili, come pasta, riso, olio, tonno e legumi in scatola, farina, zucchero, biscotti e prodotti per la colazione. Saranno raccolti anche prodotti per l'igiene e la cura della persona e della casa e articoli per l'infanzia.

Gli aiuti raccolti resteranno nei territori nei quali vengono donati, per essere distribuiti alle persone e alle famiglie in condizioni di difficoltà attraverso le realtà locali.

La precedente raccolta, organizzata a maggio, ha permesso di raccogliere complessivamente 190 tonnellate di prodotti, destinati a 350 realtà locali.

"Dona la spesa" sarà possibile anche online, nelle zone raggiunte dal servizio EasyCoop, attraverso box di prodotti di prima necessità destinate alla solidarietà.