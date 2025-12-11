Rimini saluta il 2026 tra valzer, polke e omaggi ad Arbore

Piazzale Kennedy si trasforma nella grande pista del folklore romagnolo per accogliere il nuovo anno tra musica dal vivo, danza e tradizione

Dopo il successo estivo, Rimini accoglie il nuovo anno con la prima edizione invernale della Liscio Street Parade – New Year Edition, che il 31 dicembre trasformerà Piazzale Kennedy in una grande pista affacciata sul mare d’inverno. L’evento arricchisce il cartellone di “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo”, celebrando il liscio e le sue evoluzioni contemporanee con orchestre, scuole di ballo, dj e giovani protagonisti della tradizione.

Regina della serata sarà Roberta Cappelletti, affiancata dai Santa Balera, dagli Alluvionati del Liscio e dai ballerini delle Sirene Danzanti.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Mirco delle Sirene Danzanti

Un mix di valzer, polke, mazurche e grandi classici della musica italiana. La festa ospiterà anche un omaggio ai 40 anni di Quelli della Notte e alla carriera di Renzo Arbore, primo firmatario dell’appello per il Liscio Patrimonio Unesco. Sul palco verrà inoltre presentato il brano Terra Amata Terra Mia, recentemente apprezzato da Papa Leone XIV.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Roberta Cappelletti

La serata si aprirà alle 21 con premiazioni dedicate a giovani talenti romagnoli, per poi culminare a mezzanotte con il brindisi e i fuochi d’artificio. «Il liscio è un ponte tra generazioni e un inno alla nostra identità», sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad, mentre il promoter Giordano Sangiorgi ribadisce il valore culturale e turistico di un percorso che mira al riconoscimento del Liscio come Patrimonio immateriale Unesco. Rimini si prepara così a salutare il 2026 nel segno della musica popolare e dell’allegria romagnola.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad