Rimini saluta Laura Dominici, l’infermiera di 29 anni scomparsa dopo una lunga malattia

La giovane, scomparsa dopo una lunga malattia, era molto conosciuta anche nell’ambiente della subacquea.

È previsto per la mattina di oggi, martedì 25 agosto, l’ultimo saluto a Laura Dominici, 29 anni, infermiera deceduta dopo una lunga malattia. Il funerale sarà celebrato alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giuliano Martire, nel borgo San Giuliano.

Laura lascia il papà Floriano, la mamma Serenella e i fratelli Daniele e Claudia.

Tra chi la ricorda con particolare affetto ci sono gli amici dell’associazione subacquea “Gian Neri” di Rimini, realtà della quale Laura faceva parte da alcuni anni. Proprio la passione per il mare era uno dei tratti più profondi della sua personalità.

Gli amici la descrivono come una ragazza solare, forte e curiosa, sempre pronta ad ascoltare e a tendere una mano agli altri. “Laura aveva la forza di un leone e non si è mai arresa di fronte alle sfide e alle difficoltà che la vita le ha messo davanti”, è il ricordo affidato all’associazione, che sottolinea anche il suo carattere tenace e grintoso.

Accanto al mare, Laura amava la musica classica e suonava il violino al "Lettimi", coltivando passioni diverse accomunate dalla curiosità e dalla voglia di scoprire il mondo.

Nel suo ricordo, la famiglia ha scelto di sostenere A.R.O.P., l’Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica, attraverso una raccolta fondi. Chi vorrà potrà contribuire anche durante il giorno del funerale, attraverso un apposito banchetto, oppure effettuando una donazione online.