Rimini, salute di prossimità: incontri pubblici sui Nodi Territoriali

Mercoledì 25 giugno presentazione del Nodo Sud Mare

In occasione dell’attivazione dei primi quattro Nodi Territoriali di Salute, l’Amministrazione comunale ha promosso un ciclo di incontri pubblici dedicati alla presentazione di questo innovativo servizio, realizzato in collaborazione con l’Azienda Sanitaria della Romagna, la rete del Distretto e l’Università di Bologna.

I Nodi Territoriali rappresentano un tassello strategico della medicina territoriale, pensati per offrire un punto di riferimento accessibile e integrato a supporto del benessere e della salute della comunità.

Dopo l’incontro dedicato al Nodo del Centro Storico (via Gambalunga 106) e a quello di Sud Monte (via Bidente 1), domani, mercoledì 25 giugno, sarà la volta della presentazione del Nodo Sud Mare, che si terrà in piazza Decio Raggi a Miramare, alle ore 18.00. Il ciclo si concluderà lunedì 30 giugno, sempre alle ore 18.00, con l’appuntamento presso il Nodo Marecchiese, in via Perticara 11.

Ogni incontro sarà un’occasione preziosa per conoscere da vicino i servizi offerti, incontrare gli operatori e le operatrici attivi nei Nodi, e avviare un dialogo con cittadine, cittadini, associazioni e tutte le realtà che operano sul territorio.