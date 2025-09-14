Rimini, salvato il gattino Zorro rimasto bloccato sulla barriera dell’A14

Le guardie zoofile dell’ENPA, con l’aiuto della Polizia Stradale, hanno recuperato il felino intrappolato per cinque giorni

Le guardie zoofile dell'Enpa di Rimini hanno salvato giovedì scorso un gattino rimasto per cinque giorni bloccato sulla barriera antivento dell'A14, al km 128 in via Montescudo.

Il piccolo felino nero, ribattezzato Zorro - così riporta l'edizione riminese del 'Corriere Romagna' ripresa da Ansa - non riusciva a scendere dalla sua posizione di fortuna tra i rovi.

L’intervento è stato complesso a causa dello spazio ridotto e della pericolosità della zona.

Le guardie hanno utilizzato una gabbia trappola con il supporto della Polizia Stradale, chiudendo temporaneamente l’accesso alla carreggiata.

Un eventuale intervento dei Vigili del Fuoco sarebbe stato rischioso, perché il gatto avrebbe potuto cadere o nascondersi nei cunicoli del muro.

Non è chiaro come Zorro sia finito lì: potrebbe essersi arrampicato dai rovi o essere stato abbandonato.

Dopo il salvataggio, il gattino è stato affidato temporaneamente ai proprietari di un’abitazione vicina.

Zorro è ora al sicuro ed è stato adottato da una coppia interessata.